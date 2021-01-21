أبرزهم توم هانكس.. بدء الاحتفال بتنصيب بايدن بحضور عدد من الفنانين.. فيديو

انطلقت منذ قليل، فعاليات الاحتفال بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام النصب التذكاري لإبراهام لينكون بالعاصمة واشنطن. وتقدم الحفل النجم العالمي توم هانكس، والذي قدم بايدن وزوجته جيل، وعدد من الفنانين ونجوم الطرب والغناء في الولايات المتحدة.

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