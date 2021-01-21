نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يتوعد إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض، إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكيي الجديد جو بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض في أول إفادة صحفية له، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.

وأوضحت الإفادة، أنه بالنسبة إلى الهجوم على الكابيتول سيتركه الرئيس بايدن لأعضاء الكونغرس لاتخاذ القرار.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".