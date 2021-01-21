كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. 64.385 إصابة جديدة و1.340 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، عن أن إجمالى الوفيات بـ فيروس كورونا المستجد وصل إلى 212831 حالة وفاة.

كورونا فى البرازيل

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 64385 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و638249 إصابة حتى الآن.