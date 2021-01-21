الصحة العالمية تؤكد عدم رصد أى وفيات بسبب لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكال "سبوتنيك" الروسية، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو الأربعاء: "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع فى السوق، وهو لقاح (فايزر)، ولم نسجل أى وفيات بسبب أى من اللقاحات المستخدمة فى الوقت الحالى".

وأمكدت أن الصحاة العالمية تتابع عن كثب التطعيم بلقاح "فايزر" والتقارير من الدول التى تم توزيعه فيها.

وكانت قد أعلنت السلطات فى أستراليا، أنها تعكف على دراسة مخاوف فى النرويج بشأن سلامة لقاح "فايزر - بايونتيك" المضاد لوباء "كوفيد 19"، بعد تسجيل 29 وفاة بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى منه.