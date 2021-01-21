كورونا يواصل احتلال أمريكا .. الإصابات تكسر حاجز الـ 24 مليونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، أودى وباء "كوفيد 19" بحياة 2297 شخصًا جديدًا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 400 ألف و306 حالة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة من عصر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التى نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.