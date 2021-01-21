روسيا: أمريكا حولت معاهدة الحد من الأسلحة النووية إلى مساومة سياسية

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن الإدارة الجمهورية حولت الاتفاقية الروسية الأمريكية الوحيدة القائمة بشأن الحد من الأسلحة النووية إلى موضوع مساومة سياسية.
وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون، عرضت روسيا منذ أكثر من عام على الولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت دون أي شروط مسبقة. رفضت الإدارة الجمهورية بشكل قاطع إطالة أمد المعاهدة عند توقيعها، وطرحت شروط غير مقبولة، وحولت الاتفاقية الروسية الأمريكية الوحيدة القائمة بشأن الحد من الأسلحة النووية إلى موضوع مساومة سياسية".
وأضاف أنطونوف: "نأمل أن تنطلق الإدارة الحالية من مبادئ أكثر واقعية"، مؤكدا على أن "روسيا منفتحة على حوار موضوعي حول تمديد معاهدة ستارت، ولا تزال فرص التوصل إلى اتفاق مناسب قبل انتهاء الاتفاقية في 5 شباط/فبراير 2021 قائمة".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية الروسية أهمية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" مع الولايات المتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة - أي لخمس سنوات.
كما أعربت موسكو عن أملها في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ "موقفا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا وستأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار".
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