تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية أمريكية

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية في غرب ولاية نيويورك.

وقال مسئول أمريكي إن مروحية عسكرية قد تحطمت، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي.

وأضاف أن تحطم الطائرة جاء أثناء مهمة تدريبية، وجاري التحقيق في الأمر.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، عقب تحطم مروحية عسكرية أمريكية، في مدينة ميندون بنيويورك الأمريكية.

وأفاد شهود العيان أنهم رأوا المروحية تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، قبل أن تصطدم بالأرض.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا وشريط فيديو لحظة هرع سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان.