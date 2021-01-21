الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.
وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح "فايزر، مضيفة أن المنظمة لم ترصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليا.
وأشارت إلى أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح "فايزر" والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.
وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة 23 شخصا مسنا مصابا بفيروس كورونا تلقوا لقاح "فايزر"، فيما التحقيق في أسباب الوفيات لا يزال مستمرا.
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