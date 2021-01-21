الرئيس الأوكراني يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال زيلينسكي في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "شاهدت حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد من مكتب الرئاسة بشارع بانكوفا. سأكون سعيدا لاستقبال الرئيس جو بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف. أثق في أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد تحسنا".
وقد أدى جو بايدن، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.
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