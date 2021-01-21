فى أول ساعات حكم بايدن .. مقتل 3 عناصر من الحرس الوطنى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "أسوشتيدبرس" سقطت المروحية فى بلدة جنوب مدينة روتشستر فى مقاطعة مونرو بولاية نيويورك، أثناء أداءها مهمة تدريب رويتينة. وأكد مدير الشؤون العامة فى قسم ولاية نيويورك للشؤون العسكرية والبحرية، مقتل ثلاثة من أفراد الحرس الوطنى كانوا على متن المروحية "UH-60" المخصصة للإخلاء الطبى. تنصيب بايدن وأشار دور إلى أنه تم تعيين فريق دعم من طيران الجيش البريطانى لمواجهة الأزمة. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أدى اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، ليكون الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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