هدية بايدن الرئاسية.. القصة وراء لوحة الحرب الأهلية.. فيديو

قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي روي بلانت، إلى الرئيس جو بايدن لوحة أثارت تساؤلات عديدة، وذلك بعيد أداء بايدن اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.
وتوجه بايدن، الأربعاء، من منصة أداء اليمين بالكونجرس إلى داخل قاعة مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول، حيث أهدى له بلانت اللوحة، التي رسمها الفنان الأمريكي الشهير روبرت إس. دنكانسون عام 1859.
وخلال تسليمه بايدن الهدية قال بلانت: "هذه اللوحة رسمها فنان من أصول أفريقية وهي ترمز إلى مجتمع مثالي أمريكي لكنه كان سيدخل حربًا أهلية فظيعة تدين العبودية".
وهذه اللوحة أهداها متحف سميثسونيان الأمريكي للفنون إلى الكونجرس، مع وصف مختصر لدنكانسون بأنه "أشهر رسام أمريكي من أصل أفريقي عاش خلال الحرب الأهلية".
عنوان اللوحة هو "منظر طبيعي مع قوس قزح"، وهي أحد أشهر لوحات دنكانسون، التي ترمز للحرب الأهلية الأمريكية، حيث اعتبر العديد من النقاد أن قوس القزح يرمز للهدف النبيل الذي سعى إليه جيش الاتحاد بقيادة إبراهام لينكون.
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