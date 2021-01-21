البيت الأبيض : هذا أول زعيم أجنبى يتصل به بايدن غدا الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى أول تصريحاتها، إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أدى اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، فى حفل ‏غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة.