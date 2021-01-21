ماكرون يرحب بقرار بايدن بالعودة إلى اتفاق باريس للمناخ

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار نظيره الأمريكي جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. وكتب ماكرون، تغريدة باللغة الانجليزية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجهها لنظيره الأمريكي جون بايدن: "سنتمكن معا من وقف التقلبات المناخية لحماية كوكبنا.. عودتكم إلى اتفاق باريس للمناخ موضع ترحيب". وتمنى الرئيس ماكرون للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، والذي أدى أمس الأربعاء اليمين الدستورية، "كل التوفيق"، مرحبا بقراره العودة إلى اتفاق باريس للمناخ.

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