الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل

يبحث الآلاف من الأسر السعوعو ة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقطوعة للدفعة القادمة، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي من أكبر البرامج الداعمة للمواطن السعودي متوسط الحال والذي يتقاضى راتب متوسط، فقد أنطلقت المساعدة المقطوعة في الأساس من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين والأسر بعد رفع اسعار معظم السلع الأساسية مؤخراً بسبب العديد من اجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة السعودية بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وزيادة معدل النمو الإقتصادي للمملكة، ونوضح لكم الآن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الكثير من الشروط المطلوبة لكي تستطيع أن تقوم بالتقديم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة من مبالغ الدعم الخاصة بها، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أول شرط لا بد أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

لا يمتلك أي سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة، ولهذا نكتب لكم العديد من المقالات بشكل يومي حتى نقف معكم على آخر التطورات، وسوف نقوم بتوضيح موعد نزول المقطوعة فور الإعلان عنه.

نتمنى أن نكون قد كتبنا لكم مقال مميز، وسوف نرد على كافة الأسئلة والإستفسارات، فقط اترك تعليق بالأسفل