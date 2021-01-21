بايدن يخالف ترامب.. ويتعهد بـ"كشف الحقائق"

عقدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أول مؤتمر صحفي لها بعد ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وتعهدت بالعودة إلى سياسة تقديم الحقيقة والتحلي بالشفافية.

وقالت ساكي، التي شغلت منصب كبيرة المتحدثين باسم وزارة الخارجية، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، للصحفيين، إنها تكن "احتراما عميقا لدور الصحافة الحرة والمستقلة في النظام الديمقراطي".

وتعهدت ساكي بالتعاون المهني المتحضر مع وسائل الإعلام في نهج يختلف عن تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار مساعديه مع ما وصفوه "بالإعلام الإخباري الكاذب".

وقالت ساكي "ستكون هناك لحظات نختلف فيها، وستكون هناك بالتأكيد أيام سنختلف فيها.. لكن لدينا هدفا مشتركا، وهو إطلاع الشعب الأميركي على معلومات دقيقة".

وأضافت أن بايدن يعتزم "إعادة الحكومة إلى سياسة الشفافية والحقيقة، لنشر الحقائق حتى عندما يكون من الصعب سماعها".

كما قالت ساكي إنها تتوقع عقد إفادة صحفية يومية في البيت الأبيض في أيام العمل وإشراك مسؤولين صحيين لشرح الجهود الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.