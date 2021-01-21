رئيس كوريا الجنوبية: نأمل فى عقد اجتماع مع بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال مون، إن رسالة الانسجام وإعادة البناء التى أكدها بايدن دائما، لها صدى لدى الشعب الأمريكي، مضيفا أن بايدن كرئيس مؤهل سيحقق الوحدة والازدهار فى الولايات المتحدة.

كما أكد أنه يتطلع إلى إظهار بايدن قيادته فى مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية وغيرها، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية بصفتها تمثل تحالفا قويا للولايات المتحدة، ستقف دائما بجانب الولايات المتحدة فى رحلة إدارة بايدن، مشددا على أنها ستواصل التعاون الثابت مع الولايات المتحدة لتوطيد التحالف بين البلدين والسلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.