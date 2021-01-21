مصرع 3 من الحرس الوطني الأمريكي في نيويورك جراء تحطم مروحية عسكرية

أعلن الحرس الوطني الأمريكي عن مصرع 3 جنود جراء تحطم مروحية عسكرية في شمال ولاية نيويورك، مساء أمس الأربعاء.
وقال الحرس الأمريكي في بيان له إن المروحية، وهي من طراز UH-60 للإخلاء الطبي، غادرت مرفق دعم الطيران العسكري في مطار روتشستر الدولي في ميندون، وتحطمت أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية.
وأوضح مكتب شرطة مقاطعة مونرو، أن المروحية سقطت في الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في حقل مفتوح.
وأفادت السلطات المحلية بأن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، وأن عطلا في المحرك تسبب بتحطمها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث.
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