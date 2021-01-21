”تويتر” تغلق حساب السفارة الصينية بواشنطن

أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة بسبب تغريدة دافعت عن سياسات الصين في منطقة شينجيانغ، بعدما قالت منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية إنها تنتهك سياستها المناهضة ”لتجريد الناس من الإنسانية“.
ونشر حساب السفارة الصينية تغريدة هذا الشهر قالت إن نساء الويغور لم يعدن ”آلات لصنع الأطفال“، واستشهد بدراسة نشرتها صحيفة ”تشاينا ديلي“ الحكومية.
وحذفت تويتر التغريدة ووضعت مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوفرة.
وبرغم أن تويتر تخفي التغريدات التي تنتهك سياساتها، إلا أنها تطلب من أصحاب الحسابات حذف هذه التغريدات. ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير الجاري.
وجاءت الخطوة بعد يوم من اتهام إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في ساعاتها الأخيرة، الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ، وهو أمر أيدته إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.
وقال متحدث باسم تويتر اليوم الخميس: ”اتخذنا إجراء بشأن التغريدة التي أشرت إليها لانتهاكها سياستنا المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية“.
ورفضت الصين مرارا اتهامات ارتكاب انتهاكات في منطقة شينجيانغ، حيث قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون من الويغور وغيرهم من المسلمين تحتجزهم السلطات في معسكرات.
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