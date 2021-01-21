شتاء قارص.. تحذير من ظروف اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من ظروف اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، مشيرة إلى أنهم ليس لديهم أماكن ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية.

وووفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قالت ميشال رندهاوا، منسقة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "ما تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أرغموا على تفكيك ملاجئهم في 2019 قاسية، أوضاعهم بالإضافة إلى قيود الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا، تهدد سلامتهم وحياتهم".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "أكثر من 15 ألف لاجئ سوري في عرسال يواجهون شتاءهم الثاني منذ صدور قرار في 2019 عن مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، الذي يترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤول عن تطبيق استراتيجية الدفاع الوطني، بتفكيك البنى التي تأويهم.

وأضافت أن "هذا القرار أرغمهم اعلى العيش من دون سقف وعزل ملائمين، واضطرهم على تحمل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات”.

وقالت إن على "الحكومة اللبنانية والمنظمات والحكومات المانحة أن تضمن الحماية الكاملة لحق الجميع في مسكن ملائم، بما في ذلك تقديم دعم معزز لتأهيل منازل اللاجئين السوريين للشتاء لحماية الأسر الضعيفة من العوامل الجوية، ولتمكينها من العيش بأمان وكرامة".

ودعت المنظمة المانحين على "حث الحكومة اللبنانية على مراجعة سياساتها حول المواد المسموحة في المخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء الملاجئ".

وفي نهاية ديسمبر، أحرق بعض السكان اللبنانيين مخيما مجاورا للاجئين السوريين على خلفية شجار بين أسرة لبنانية وعاملين سوريين في المنية شمال طرابلس، ما أدّى إلى نزوح المئات منهم.