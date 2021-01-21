ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، وتظهر بعض السحب المتفرقة.
وأوضحت الأرصاد الجوية الكويتية وفقا لصحيفة القبس أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارد جدًا ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 50 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.
وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 17 درجة، وتنخفض ليلًا إلى 12 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد الكويتية: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى 17 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.