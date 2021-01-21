الأرصاد الكويتية: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى 17 درجة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأوضحت الأرصاد الجوية الكويتية وفقا لصحيفة القبس أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارد جدًا ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 50 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 17 درجة، وتنخفض ليلًا إلى 12 درجة.