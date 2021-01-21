بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 الفرق المشاركة لجوائز 2 مليون دولار

تنطلق اليوم الخميس 21 يناير 2021 بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 للمنافسة على جوائز تصل إلى 2 مليون دولار، والتي تستمر المنافسات حتى 24 يناير 2021 بين الفرق المشاركة في بطولة ببجي موبايل العالمية، وذلك بالبطولة التي نظمتها شركة تنسنت في الشرق الأوسط لأول مرة، ونوضح لكم في موقع ثقفني ما هي الفرق المشاركة في البطولة، وتحديثات لعبة ببجي وكيفية الحصول على شدات مجانية.

الفرق المشاركة في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021

لعبة ببجي العالمية من أكثر الألعاب التي تخطت عمليات التحميل بها لنحو 600 مليون، واللاعبين يبحثون عن كيفية شحن شدات ببجي بطريقة مجانية، وكيفية تحديث اللعبة، وفي ظل الحدث الحالي حول البطولة العالمية فقد تأهل للمنافسة على نهايات بطولة ببجي 16 فريق، بعد تأهلهم في البطولات التأهيلية التي عقدت في 13 مدينة عالمية، حيث أجريت جولة في دبي في الفترة من 24 نوفمبر 2020 وحتى يوم 20 ديسمبر 2020، وتأهل للنهايات كلا من:

فريق أنجيري مين من الصين كلاس ديجيتال أثليتيك من تركيا نوفا إكس كيو إف من الصين ناتوس فينسر من أوكرانيا وروسيا فوتبوليست من تركيا بيجيترون آر إيه من إندونيسيا أبروبت سلايرز من نيبال أيرو ولف ليماكس من إندونيسيا بيجيترون آر إيه من إندونيسيا إيه1 إي سبورتس من بنغلاديش سكريت جين من تايلاند آر آر كيو أثينا من تايلاند كونينا باور من كازاخستان ألفا 7 إي سبورتس من البرازيل زيوس إي سبورتس من منغوليا باور 888 كي بي إس من تايلاند

منافسات ببجي العالمية 2021

منافسات بطولة ببجي موبايل 2021 العالمية تجري على جوائز 2 مليون دولار، وهذه الجوائز ليس فقط للاعبين بل تسمل كذلك الفنيين والإداريين وأخصائيين تكنولوجيا ويصل عددهم إلى 150 منافس على لقب البطولة، والتي تجرى بدون جمهور نتيجة جائحة كورونا العالمية.

ببجي موبايل pubg MOBILE

تطلق pubg MOBILE أكبر بطولة عالمية اليوم ليبدأ بها PMGC Season Zero، حيث ستبدأ حقبة جديدة لها بإصدار 1.0 مرتقب، كما تم تحديث ببجي 2021 في الشهر الحالي ودخول ببجي الموسم 17، وتعد من أكثر الألعاب شهرة منذ انطلاقها لأول مرة عام 2018، وبلغ عدد اللاعبين النشطين بها نحو 50 مليون يوميا.