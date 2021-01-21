عاجل.. مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى بـ بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام عراقية، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى هجوم انتحارى ببغداد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام عراقية، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى هجوم انتحارى ببغداد. قالت غرفة عمليات بغداد، إن التفجير الانتحارى وقع فى منطقة ساحة الطيران وسط العاصمة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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