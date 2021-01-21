رئيس وزراء كندا محبط بسبب قرارات بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو - فى بيان له - "لقد تحدثت مباشرة مع الرئيس بايدن حول المشروع فى نوفمبر الماضي، وقدمت السفيرة كيرستن هيلمان وآخرون فى حكومتنا القضية إلى مسؤولين رفيعى المستوى فى الإدارة المقبلة"، مضيفا "بينما نرحب بالتزام الرئيس بمكافحة تغير المناخ، نشعر بخيبة أمل ولكننا نقر بقرار الرئيس بالوفاء بوعد حملته الانتخابية بشأن المشروع كواحد من أولى أعماله كرئيس فى يوم التنصيب".

وكان بايدن قد صرح لأشهر عن نيته إلغاء المشروع، إذ أعلن رسميا عن نيته سحب تصريح خط الأنابيب لنقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية، نحو مصافى البترول فى خليج المكسيك فى جنوب الولايات المتحدة.