جدة - نرمين السيد - وقال ترودو - فى بيان له - "لقد تحدثت مباشرة مع الرئيس بايدن حول المشروع فى نوفمبر الماضي، وقدمت السفيرة كيرستن هيلمان وآخرون فى حكومتنا القضية إلى مسؤولين رفيعى المستوى فى الإدارة المقبلة"، مضيفا "بينما نرحب بالتزام الرئيس بمكافحة تغير المناخ، نشعر بخيبة أمل ولكننا نقر بقرار الرئيس بالوفاء بوعد حملته الانتخابية بشأن المشروع كواحد من أولى أعماله كرئيس فى يوم التنصيب".
وكان بايدن قد صرح لأشهر عن نيته إلغاء المشروع، إذ أعلن رسميا عن نيته سحب تصريح خط الأنابيب لنقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية، نحو مصافى البترول فى خليج المكسيك فى جنوب الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء كندا محبط بسبب قرارات بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.