جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "فرنسا الدولى"، فأن الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت بأغلبية 113 صوتا مقابل 43 صوتا، لتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى مطلع يونيو المقبل فى فرنسا، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا، على الرغم من معارضة اليسار وكذلك اليمين.
ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون الامتياز على قائمة مجلس الشيوخ فى القراءة الأولى الأربعاء المقبل، بهدف اعتماده بشكل نهائى قبل 16 فبراير المقبل.
يذكر أن إجمالى الإصابات بكورونا فى فرنسا بلغت مليونين و965 ألفاً و117 حالة، وإجمالى الوفيات 71 ألفاً و652 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على تمديد الطوارئ الصحية بسبب تفشى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.