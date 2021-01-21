الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على تمديد الطوارئ الصحية بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "فرنسا الدولى"، فأن الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت بأغلبية 113 صوتا مقابل 43 صوتا، لتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى مطلع يونيو المقبل فى فرنسا، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا، على الرغم من معارضة اليسار وكذلك اليمين.

ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون الامتياز على قائمة مجلس الشيوخ فى القراءة الأولى الأربعاء المقبل، بهدف اعتماده بشكل نهائى قبل 16 فبراير المقبل.

يذكر أن إجمالى الإصابات بكورونا فى فرنسا بلغت مليونين و965 ألفاً و117 حالة، وإجمالى الوفيات 71 ألفاً و652 حالة.