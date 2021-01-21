بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. فلاي دبي تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة

أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها إلى قطر، وستبدأ الناقلة الإماراتية رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارا من 26 يناير، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: "بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة".

وأضاف: "ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتبارًا من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يوميًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي، سودير سريداران، إن "التذاكر متاحة للحجز اليوم على موقع الشركة وسيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة".

وتأتي تلك الإجراءات عقب اتفاق مصالحة شهدته قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 5 يناير الحالي، وعودة العلاقات الكاملة بين الدول الأربع وقطر بعد 3 سنوات ونصف من المقاطعة.