قتلى وجرحى في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة العراقية

أفادت وسائل إعلام عن دوي انفجارين في ساحة الطيران ومنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، نجم عن تفجير انتحاريين نفسيهما. وأسفر الانفجاران عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وإن كانت أعداد الضحايا مرشحة للزيادة. ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.

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