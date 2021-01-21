اللقطات الأولى.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرين انتحاريين ببغداد إلى 12 قتيلا.. فيديو

ذكرت قناة "دجلة" العراقية أن حصيلة ضحايا تفجيرين انتحاريين وقعا في العاصمة بغداد ارتفعت إلى 12 قتيلًا وأكثر من 20 مصابًا.
وأفادت وسائل إعلام بدوي انفجارين في ساحة الطيران ومنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، نجما عن تفجير انتحاريين نفسيهما.
ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.
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