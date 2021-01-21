فوكس نيوز عن حفل التنصيب: أين التباعد الاجتماعي؟

انتقدت محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية خرق ضيوف حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، قواعد التباعد الاجتماعي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المحطة إن شخصيات بارزة في الحفل لم تحافظ على مبدأ الحديث عن بعد 6 أقدام (1.8 متر).

وأضافت أنه على الرغم أن عدد الحضور كان قليلا بسبب الوباء، لكن الشخصيات رفيعة المستوى لا تحترم التباعد الاجتماعي.

ولفتت إلى أن الرؤساء السابقين والسيدات الأوائل ارتدوا الأقنعة الطبية، لكنهم لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وراح بعضهم يحتضن عددا من الحضور.

وأشارت إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس كانا قريبا جدا من بعضهما البعض، موضحة أن بايدن تلقى جرعتي اللقاح في حين لم تتلق هاريس سوى جرعة واحدة.

وأصبح المغني والشاعر غارث بروكس، حديث شبكات التواصل الاجتماعي في العالم عندما ضرب بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط، من فرط حماسه للوجود في الحفل التاريخي.

وبعد غنائه لأغنية "أميزنغ غريس" الشهيرة، بدأ المغني الأميركي بمصافحة الجميع، قبل أن يتوجه لمعانقة أبرز السياسيين الأميركيين السابقين بطريقة مضحكة.

ولم تكن تغطية "فوكس نيوز" في المجمل احتفالية لحفل لتنصيب، كما كثير من وسائل الإعلام الأخرى.

وذكّرت القناة بالانتقادات التي كانت تطال ترامب عندما كان يشارك في احتفالات لا تراعى فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

ويعرف عن "فوكس نيوز" اتجاهها المحافظ والمؤيد للرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى أن تراجعت العلاقة كثيرا في الانتخابات، حيث وجه الرئيس السابق انتقادات حادة لها، بعدما نشرت أخبارا عن النتائج في الولايات لم تعجبه.

ووصل الأمر بأنصار ترامب بالهتاف "فوكس نيوز سيئة".

ولم تنجر المحطة المحافظة التي دعمت ترامب مرارا وخصوصا المعلقين السياسيين فيها، إلى المزاعم التي أطلقها بشأن وجود تزوير في نتائج الانتخابات.