7.1 مليار دولار خسائر يونايتد إيرلاينز في 2020

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية للطيران، أنّ جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا فادحاً بقطاع السفر في الولايات المتّحدة وحول العالم، كبّدتها في العام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار، مشيرة إلى أنّها تتوقّع مع ذلك انتعاشاً جزئياً في 2021.
وقالت الشركة في بيان لها أنّها تكبّدت في 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار، في حين أنّها حقّقت في العام 2019 أرباحاً بقيمة 3 مليار دولار.
ولفتت "يونايتد إيرلاينز" إلى أنّها تتوقع أن يكون 2021 عاماً "انتقاليا" بفضل اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد، في حين أنها تتوقع أن تحقق بحلول العام 2023 هوامش أرباح تتخطّى تلك التي كانت تحقّقها في مرحلة ما قبل كوفيد -19.
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