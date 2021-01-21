الذهب يرتفع للأعلى مستوى له منذ أسبوعين

ارتفع الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وربح الذهب 1.7 بالمئة أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1871.70 دولار للأوقية.
ويُعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام عند أقل من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى25.87 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1108.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2381.15 دولار للأوقية.
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