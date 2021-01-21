شاهد.. اللحظات الأولى للتفجير الانتحارى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - تداولت وسائل الإعلام، مقاطع فيديو للحظات الأولى للتفجير الانتحارى المزدوج الذى وقع صباح اليوم الخميس ببغداد، والذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين.





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