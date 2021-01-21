عاجل.. إغلاق المنطقة الخضراء فى بغداد بعد التفجيرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات العراقية، إغلاق المنطقة الخضراء فى بغداد عقب التفجيرين اللذين أسفرا عن وقوع إصابات وعدد من القتلى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات العراقية، إغلاق المنطقة الخضراء فى بغداد عقب التفجيرين اللذين أسفرا عن وقوع إصابات وعدد من القتلى. وقالت غرفة عمليات بغداد، إن التفجيران وقعا فى منطقة ساحة الطيران وسط العاصمة بواسطة أحزمة ناسفة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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