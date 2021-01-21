إسرائيل تقرر نقل تطعيمات كورونا إلى غزة اليوم

قررت إسرائيل نقل تطعيمات فيروس كورونا إلى قطاع غزة الليلة.
وأفادت مصادر عبرية أن القرار اتخذ في ساعة متاخرة من الليل بالسماح بنقل مئات اللقاحات الى حركة حماس بغزة وانه سيجري نقلها ليلة الخميس الجمعة.
وفي سياق منفصل كتب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت" العبري "رون بن يشاي"، أن التحركات الأمريكية المستقبلية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا تعتبر مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؛ "لأنها أقل تأثيرا وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ولأن ترامب قدم لإسرائيل هدية مهمة في هذا المجال "إلغاء الفيتو الفلسطيني على تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل"، في إشارة إلى تجاوز الفلسطينيين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنهم يرون أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد والمحتمل الذي لن يلبي تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير فحسب، بل سيمنع إسرائيل أيضًا من خطر قيام دولة ثنائية القومية يصبح فيها اليهود أقلية".
واعتبر أن المطالب الأمريكية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي "مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مستقبلية محتملة"، بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.
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