رسالة من محمد بن زايد لـ محمد السادس.. بحث سبل التعاون المشترك بين الإمارات والمغرب

استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، اليوم الخميس، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالامارات، حيث نقل إليه رسالة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء .. نقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للمملكة المغربية الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

ومن جانبه حمل ملك المغرب الوزير الإماراتية تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات والمملكة المغربية وقيادتهما يجمعهما روابط أخوة وثيقة وحرص مستمر على دفع آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد بالدور القيادي للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وحرصه المستمر على تعزيز روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.