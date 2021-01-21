قرار غريب لـ بايدن.. تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل

غيرت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس، جو بايدن، مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل، بعد دخول بايدن للبيت الأبيض مباشرةً، ثم أعادته مرة أخرى إلى الوصف السابق.

وجاء التغيير من مسمى "حساب السفير الأمريكي في إسرائيل"، ديفيد فريدمان، على موقع تويتر، إلى مسمى "السفير الأمريكي في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة"، قبل أن تعيده بعد نحو ساعة إلى المسمى القديم.

ومن جانبه، كان فريدمان قد كتب تغريدته الأخيرة على الحساب الرسمي للسفارة في منصة تويتر مؤكدًا انتهاء مهمته الدبلوماسية.

وأرفق فريدمان تغريدته بصورة له جنب حائط البراق، قائلًا: "أنهي اليوم مهمتي الدبلوماسية بالطريقة التي بدأت بها عند حائط البراق، أصلي من أجل عائلتي وأمريكا وإسرائيل".

وكتب في تغريدة أخرى رسالة شكر لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس، ومستشاره غاريد كوشنر.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس، جو بايدن، لن يعود عن قرار إدارة ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منوهًا إلى أنه سيدعم الوصول لحل الدولتين رغم الصعوبات التي تعترض هذا الحل.

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وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد قد غادر البيت الأبيض في العاصمة واشنطن بعد انتهاء فترته الرئاسية، متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية بضواحي ولاية ميريلاند، حيث أقيمت له مراسم وداع عسكرية، وبعد إتمامها غادر ترامب نحو مقر إقامته في فلوريدا.