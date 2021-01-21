رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2020 بالرقم المدني // 437 مدرسة تم إعلانه

- 1/2
- 2/2
نتائج طلاب الكويت في جميع مراحل التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط والثانوي، يتم إعلانها من خلال رابط المربع الإلكتروني الموقع الرسمي لإعلان النتائج لطلاب الكويت، وتم إعلان عدد 437 مدرسة نتائجها في جميع المحافظات الكويتية للصفوف الابتدائية والمتوسطة، و تترقب طلاب الصف الثاني عشر النتيجة بين لحظة وأخرى خاصة أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ولم يتبقى سوى اعتماد السيد وزير التربية الكويتي ورفعها على موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتمك ذالك في خلال الأيام القلية القادمة، ونحن سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج ورابط النتائج الرسمي، الفعال للاستعلام عن النتائج مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.
استعلام نتائج الثانوية العامة الكويتية
- الدخول على رابط وزارة التربية الكويتية الرسمي.
- اختيار المستوى الأكاديمي من القائمة الرئيسية للموقع.
- تسجيل الرقم الدني المكون من 8 أرقام لكل طالب وطالبة.
- الضغط علة زر بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة عامة للنجاح والدرجات.
يمكن لجميع طلاب الكويت في جميع المراحل التعليمية الدخول على موقع المربع الإلكتروني، وتسجيل الرقم المدني ومعرفة نتائجهم وكانت الإدارات التعليمية التابعة لجميع المناطق في الكويت قد أعلنت عدد المدارس التي تم إعلان نتائجها وهي كما يلي” منطقة الأحمدي التعليمية عدد 101 مدرسة، منطقة العاصمة التعليمية 80 مدرسة، منطقة الفراونة 73 مدرسة، التعليم المدني 5 مدارس، مدارس مبارك الكبير 46 مدرسة، مدارس منطقة حوالي 48 مدرسة، مدارس الجهراء 74 مدرسة، مدارس التربية الخاصة 7 مدارس”.رابط المربع الإلكتروني يوضح تقيم الطلاب
أعلنت وزارة التربية في الكويت عن طريقة ألتقيم في مختلف المراحل الدراسية وجاءت كما يلي.
|المرحلة التعليمية
|طريقة ألتقيم
|المرحلة الابتدائية
|سوف يتم ألتقيم في الصفوف الثلاث الأولى بتحويل ألتقيم اللفظي إلي تقيم بالدرجات
|المرحلة المتوسطة
|سوف تكون درجة ألتقيم من 100 ويتم حساب درجة ألتقيم التحصيلي من 60 ودرجة ألتقيم النهائي من “100* 0.4”
|المرحلة الثانوية
|سوف يكون تقيم المرحلة الثانوية هذا العام مختلف بسبب الظروف الخاصة بكورنا بحيث يتم إدخال الدرجة حسب الآلية المعتمدة للتعلم عن بعد 100ويتم موائمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.
الوسوم
نتائج طلاب الكويت في جميع مراحل التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط والثانوي، يتم إعلانها من خلال رابط المربع الإلكتروني الموقع الرسمي لإعلان النتائج لطلاب الكويت، وتم إعلان عدد 437 مدرسة نتائجها في جميع المحافظات الكويتية للصفوف الابتدائية والمتوسطة، و تترقب طلاب الصف الثاني عشر النتيجة بين لحظة وأخرى خاصة أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ولم يتبقى سوى اعتماد السيد وزير التربية الكويتي ورفعها على موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتمك ذالك في خلال الأيام القلية القادمة، ونحن سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج ورابط النتائج الرسمي، الفعال للاستعلام عن النتائج مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.
استعلام نتائج الثانوية العامة الكويتية
- الدخول على رابط وزارة التربية الكويتية الرسمي.
- اختيار المستوى الأكاديمي من القائمة الرئيسية للموقع.
- تسجيل الرقم الدني المكون من 8 أرقام لكل طالب وطالبة.
- الضغط علة زر بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة عامة للنجاح والدرجات.
يمكن لجميع طلاب الكويت في جميع المراحل التعليمية الدخول على موقع المربع الإلكتروني، وتسجيل الرقم المدني ومعرفة نتائجهم وكانت الإدارات التعليمية التابعة لجميع المناطق في الكويت قد أعلنت عدد المدارس التي تم إعلان نتائجها وهي كما يلي” منطقة الأحمدي التعليمية عدد 101 مدرسة، منطقة العاصمة التعليمية 80 مدرسة، منطقة الفراونة 73 مدرسة، التعليم المدني 5 مدارس، مدارس مبارك الكبير 46 مدرسة، مدارس منطقة حوالي 48 مدرسة، مدارس الجهراء 74 مدرسة، مدارس التربية الخاصة 7 مدارس”.رابط المربع الإلكتروني يوضح تقيم الطلاب
أعلنت وزارة التربية في الكويت عن طريقة ألتقيم في مختلف المراحل الدراسية وجاءت كما يلي.
|المرحلة التعليمية
|طريقة ألتقيم
|المرحلة الابتدائية
|سوف يتم ألتقيم في الصفوف الثلاث الأولى بتحويل ألتقيم اللفظي إلي تقيم بالدرجات
|المرحلة المتوسطة
|سوف تكون درجة ألتقيم من 100 ويتم حساب درجة ألتقيم التحصيلي من 60 ودرجة ألتقيم النهائي من “100* 0.4”
|المرحلة الثانوية
|سوف يكون تقيم المرحلة الثانوية هذا العام مختلف بسبب الظروف الخاصة بكورنا بحيث يتم إدخال الدرجة حسب الآلية المعتمدة للتعلم عن بعد 100ويتم موائمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2020 بالرقم المدني // 437 مدرسة تم إعلانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.