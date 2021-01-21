رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2020 بالرقم المدني // 437 مدرسة تم إعلانه

نتائج طلاب الكويت في جميع مراحل التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط والثانوي، يتم إعلانها من خلال رابط المربع الإلكتروني الموقع الرسمي لإعلان النتائج لطلاب الكويت، وتم إعلان عدد 437 مدرسة نتائجها في جميع المحافظات الكويتية للصفوف الابتدائية والمتوسطة، و تترقب طلاب الصف الثاني عشر النتيجة بين لحظة وأخرى خاصة أنه قد تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ولم يتبقى سوى اعتماد السيد وزير التربية الكويتي ورفعها على موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتمك ذالك في خلال الأيام القلية القادمة، ونحن سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج ورابط النتائج الرسمي، الفعال للاستعلام عن النتائج مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

الدخول على رابط وزارة التربية الكويتية الرسمي. اختيار المستوى الأكاديمي من القائمة الرئيسية للموقع. تسجيل الرقم الدني المكون من 8 أرقام لكل طالب وطالبة. الضغط علة زر بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة عامة للنجاح والدرجات.

استعلام نتائج الثانوية العامة الكويتيةرابط المربع الإلكتروني للنتائج الطلاب

يمكن لجميع طلاب الكويت في جميع المراحل التعليمية الدخول على موقع المربع الإلكتروني، وتسجيل الرقم المدني ومعرفة نتائجهم وكانت الإدارات التعليمية التابعة لجميع المناطق في الكويت قد أعلنت عدد المدارس التي تم إعلان نتائجها وهي كما يلي” منطقة الأحمدي التعليمية عدد 101 مدرسة، منطقة العاصمة التعليمية 80 مدرسة، منطقة الفراونة 73 مدرسة، التعليم المدني 5 مدارس، مدارس مبارك الكبير 46 مدرسة، مدارس منطقة حوالي 48 مدرسة، مدارس الجهراء 74 مدرسة، مدارس التربية الخاصة 7 مدارس”.

رابط المربع الإلكتروني يوضح تقيم الطلاب

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن طريقة ألتقيم في مختلف المراحل الدراسية وجاءت كما يلي.