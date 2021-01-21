جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات العراقية، أعلنت صباح اليوم الخميس، إغلاق المنطقة الخضراء فى بغداد عقب التفجيرين، الذيّن وقعا فى منطقة ساحة الطيران وسط العاصمة بواسطة أحزمة ناسفة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بغداد: الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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