أبو الغيط يدين التفجيرين الانتحاريين وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم فى منطقة الباب الشرقى، مما أدى الى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.





وأعرب أبو الغيط وفقا لبيان صحفى، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن هذا التفجير الإرهابى هو عمل مشين يأتى فى توقيت هام لاشك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التى تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطنى وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادى المأمول. وأكد المصدر على دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية فى جميع الإجراءات التى تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه فى كل ما من شأنه أن يسهم فى تجاوز التحديات الراهنة، بما فى ذلك القضاء على البؤر الإرهابية التى تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.

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