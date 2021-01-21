وفاة السفير الروسي في زامبيا

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في زامبيا، اليوم الخميس، وفاة السفير ألكسندر بولديريف، عن عمر ناهز 65 عاما.

وبدأ بولديريف عمله سفيرا لروسيا في زامبيا منذ 31 أكتوبر 2019، وهو خريج جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الروسي في أبوظبي، سيرغي كوزنيتسوف، توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت السفارة الروسية في أبوظبي إن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.