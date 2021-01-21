أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في زامبيا، اليوم الخميس، وفاة السفير ألكسندر بولديريف، عن عمر ناهز 65 عاما.
وبدأ بولديريف عمله سفيرا لروسيا في زامبيا منذ 31 أكتوبر 2019، وهو خريج جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن السفير الروسي في أبوظبي، سيرغي كوزنيتسوف، توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 68 عاما.
وقالت السفارة الروسية في أبوظبي إن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة السفير الروسي في زامبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.