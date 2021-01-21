إسرائيل تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بتسجيل 37 حالة وفاة و8174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت إنه من بين 93283 اختبارا أجري خلال الـ24 ساعة الماضية، جاءت نتائج 9 بالمئة إيجابية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4179 والإصابات إلى 575842.

وذكرت أنه توجد الآن 82401 حالة نشطة في البلاد، من بينها 1132 في حالة خطيرة، لافتة إلى أنه تم تلقيح أكثر من 200 ألف شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، وبشكل عام تلقى 2.364.828 إسرائيليا على الأقل، الجرعة الأولى من اللقاح.