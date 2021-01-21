تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطرد أي موظف يقلل من إحترام زميل له، قائلا إنه سيعمل من أجل إعادة الإحترام للحكومة الأمريكية، خصوصا أن هذا الأمر كان مفقودا خلال السنوات الـ4 الماضية.
وجاء تهديد بايدن خلال حفل أداء قسم افتراضي أقيم في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحوالي ألف مساعد سياسي تم تعيينهم في إدارته، وقال: "أنا لا أمزح عندما أقول إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا آخرا بقلة احترام، أعدك، سأطردك على الفور".
وأكد أنه :" لا استثناءات أو تحفظات، يحق للجميع أن يعاملوا باحترام وكرامة"، مضيفا: "سيحكم علينا بشأن ما إذا استعدنا النزاهة والكفاءة في هذه الحكومة أم لا. أحتاج مساعدتكم بشدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن يتعهد بطرد أي موظف يقلل من ”الإحترام” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.