نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق المنطقة الخضراء ببغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، بتفجير انتحاري وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفجر انتحاري نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القناة، بأن انفجارًا ثانيًا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وكشفت القناة، أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

