سقوط 28 قتيلاً و73 جريحاً في انفجار بغداد
أكدت مصادر أمنية عراقية سقوط 28 قتيلاً و73 جريحاً جراء تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.
ورجحت مصادر في الشرطة، ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير.
وعقب التفجير، شهدت العاصمة انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
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