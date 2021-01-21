الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل لقاح فيروس كوفيد 19 الروسي "سبوتنيك" للاستخدام الطارئ كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة.
يأتي هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.
هذا وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.
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