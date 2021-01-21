عاجل.. الإمارات تسجل لقاح سبوتنيك الروسى للاستخدام الطارئ

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتى هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

وكانت الإمارات، قد استضافت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح والذى تم تطويره من قبل معهد جاماليا الفيدرالى لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة فى روسيا.