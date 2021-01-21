العراق: أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة لمساعدة لجمع أكبر عدد من الضحايا

جدة - نرمين السيد - قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن الأجهزة الأمنية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.





وفيما يخص حادث التفجير بساحة الطيران، قالت قيادة العمليات المشتركة، إن "أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة لمساعدة لجمع أكبر عدد من الضحايا"، مضيفة "كانت هناك ملاحقة له ولكنه قام بتفجير نفسه". وكانا تفجيرين انتحاريين مزدوجين قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، فى منطقة الباب الشرقى، مما أدى الى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

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