العراق: ارتفاع عدد ضحايا تفجير بغداد إلى 65 قتيلا وجريحا

أعلن مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير المزدوج، الذي وقع في وقت سابق اليوم /الخميس/ وسط العاصمة بغداد، إلى 21 قتيلا و 44 جريحا.
وأشار المصدر - بحسب قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إلى وجود انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء، وتم غلق بواباتها الرئيسية.
وتعرضت ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم إلى وقوع انفجار مزدوج بواسطة أحزمة ناسفة .
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