خيبة أمل.. شاهد| لحظة اندلاع حريق بأكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم

اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم اينستيتيوف أوف إنديا" اليوم، الخميس. وأظهرت صور بثها التليفزيون المحلي اندلاع الحريق، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 لم يتأثر. وظهرت في لقطات بثتها القنوات التليفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب)، حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد- 19.

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