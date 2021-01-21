جدعون ساعر يتعهد بإيجاد حل لمشكلة الجريمة في المجتمع العربي

تعهد رئيس حزب "تكفا حداشا" جدعون ساعر بالتعامل من آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي وإيجاد حل لها.
وقال ساعر في حديث مع إذاعة "كان" العبرية صباح اليوم الخميس، إنه "بامكاننا تحقيق هذا الهدف من خلال إعلان الحرب ضد العصابات الإجرامية، وجمع السلاح غير المرخص طوعًا وقسرًا وتشديد الإجراءات العقابية الرادعة".
وفي غضون ذلك تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في منطقة كفر برا الليلة الماضية وراح ضحيتها المواطن محمود مرار ابو صقر البالغ من العمر 67 عامًا من سكان جلجولية بإطلاق النار عليه.
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