نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات بالعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التلفزيون المحلي بالهند، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق ضخم في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في العالم "سيروم اينستيتيوف أوف إنديا".

وبث التلفزيون المحلي للحريق الذي اندلع في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم ، موضحًا أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب)، حيث يتم حاليًا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.